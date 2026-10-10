Entregan al papa un libro con fotos de desaparecidos en México

El documento fue entregado por monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), directamente al Santo Padre

Más de 200 páginas que reúnen los rostros, nombres e historias de personas desaparecidas en México llegaron formalmente a las manos del Papa León XIV directamente hasta el Vaticano.

El documento fue entregado por monseñor Ramón Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien presentó al Santo Padre el libro titulado "Un Nombre, mil Voces".

En sus páginas, el pontífice conoció los rostros de quienes continúan ausentes y la memoria viva de los colectivos y familias que mantienen activa su búsqueda.

Historias detrás de la ausencia

Detrás de cada fotografía plasmada en la obra se visibiliza una realidad marcada por la espera: desde cumpleaños que transcurren sin la presencia de un ser querido, hasta objetos cotidianos, como una guitarra, que nadie ha vuelto a tocar, y madres que cada mañana aguardan por un saludo.

De acuerdo con cifras compartidas por la Iglesia católica, en México más de 132,000 personas permanecen en calidad de desaparecidas, una crisis humanitaria que demanda respuestas institucionales urgentes.

Llamado a la justicia y la verdad

Tras la entrega del ejemplar, la Iglesia en México y el Diálogo Nacional por la Paz expresaron su reconocimiento a los familiares y colectivos que confiaron sus testimonios para la elaboración del libro.

Asimismo, reiteraron su exigencia de justicia frente a la crisis forense, el combate a la impunidad y la búsqueda de la verdad.