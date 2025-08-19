Info 7 Logo
Entrega México 100 patrullas a Sinaloa; firman convenio

Por: Esmeralda Valdez

18 Agosto 2025, 14:05

05

05

El Gabinete de Seguridad encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas a la Policía Estatal y formalizó un convenio de colaboración entre la Defensa Nacional

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México continúa fortaleciendo las acciones de seguridad en Sinaloa. 

El Gabinete de Seguridad encabezó la entrega de 100 nuevas patrullas a la Policía Estatal y formalizó un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno estatal, con el objetivo de reclutar y capacitar nuevo personal para la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en la entidad, y se suman a los esfuerzos coordinados entre autoridades federales y estatales en materia de combate al crimen organizado y reducción de la violencia.

Resultados del operativo coordinado (de octubre a la fecha):

Reducción del promedio diario de homicidios: de 5.9 a 3.6 incidentes.

1,615 detenidos por delitos de alto impacto.

Más de 3,000 armas aseguradas y 64 toneladas de droga decomisadas.

105 laboratorios clandestinos desmantelados.

Reforzar presencia y profesionalización

El convenio firmado entre Sedena y el gobierno estatal busca, además de incrementar la fuerza policial, elevar los estándares de formación de los elementos mediante un plan de capacitación especializado.

