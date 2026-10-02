Entrega EUA a México 20 fugitivos requeridos por delitos graves

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, no precisó la identidad de los entregados, el lugar de sus detenciones ni el mecanismo utilizado para devolverlos

Estados Unidos entregó a México a más de 20 fugitivos requeridos por autoridades mexicanas por delitos graves, con lo que superan los 370 devueltos desde el inicio del segundo mandato del presidente, Donald Trump, informó este jueves el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

El diplomático detalló en la red social X que las personas entregadas son buscadas por delitos que incluyen vínculos con organizaciones que Washington clasifica como “narcoterroristas”, homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y otros delitos relacionados con estupefacientes.

“Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales”, afirmó Johnson, quien acompañó su mensaje con fotografías de varios de los fugitivos bajo custodia de agentes estadounidenses.

Más de 20 fugitivos adicionales buscados en México fueron entregados a las autoridades mexicanas, sumándose a los más de 350 que ya han sido devueltos desde el inicio de la Administración de @POTUS @realDonaldTrump. Son buscados por delitos graves, incluidos vínculos con organizaciones narcoterroristas, homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas. Estas entregas son parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros países para hacer que los criminales rindan cuentas. Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: sin importar a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia. 🇺🇸🇲🇽 #JuntosLogramosMás — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 1, 2026 El embajador no precisó la identidad de los entregados, el lugar de sus detenciones ni el mecanismo jurídico utilizado para devolverlos a México. La cifra supone un nuevo incremento respecto de las 313 personas que Johnson aseguró en junio que Estados Unidos había entregado a autoridades mexicanas desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Ese dato surge después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum insistiera en su reclamo por reciprocidad en materia de extradiciones, en medio de los señalamientos contra gobernadores como el de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha, por presuntos nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. En mayo, la Cancillería mexicana informó que, entre enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México había presentado 269 requerimientos de extradición o detención provisional a Estados Unidos, sin que hasta entonces se hubiera concretado una extradición formal. Las devoluciones anunciadas por Washington pueden realizarse por vías distintas al procedimiento de extradición, por lo que ambas cifras no son directamente comparables.