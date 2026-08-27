Entrega Estados Unidos 10 fugitivos a autoridades mexicanas

Estados Unidos entregó en los últimos días a México a 10 personas requeridas por autoridades por delitos graves, informó este martes el embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien presentó las devoluciones como un resultado de la cooperación bilateral en seguridad.

"Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México", escribió Johnson en su cuenta de X, donde precisó que los buscados están relacionados con casos de secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, así como actividades vinculadas con los carteles del narcotráfico.

El diplomático no divulgó en sus publicaciones los nombres de las 10 personas, ni precisó las acusaciones individuales ni el mecanismo jurídico utilizado para su entrega a las autoridades mexicanas.

Diez fugitivos más enfrentan a la justicia en México. En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a 10 personas buscadas en varios estados de México por delitos graves, incluidos secuestro, delitos relacionados con drogas y armas, y actividades vinculadas con los… pic.twitter.com/yU46U095ih — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 25, 2026

Johnson acompañó sus mensajes, difundidos en inglés y español, con imágenes de los fugitivos bajo custodia y sostuvo que la coordinación entre ambos países está produciendo resultados en materia de procuración de justicia.

"Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras", afirmó el embajador.

"Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse", añadió Johnson, quien ha insistido durante los últimos meses en destacar públicamente las detenciones, deportaciones y entregas realizadas en ambos sentidos de la frontera.

Cooperación en seguridad entre ambos países

El anuncio se produce después de que el propio embajador afirmara el pasado 30 de julio que más de 300 fugitivos buscados por México habían sido devueltos desde Estados Unidos, dentro de una cooperación que incluye intercambio de información entre agencias de seguridad de los dos países.

En sentido contrario, México también ha realizado entregas masivas de personas requeridas por la justicia estadounidense durante los últimos dos años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que en enero pasado recibió a 37 mexicanos con cargos federales, la mayor transferencia de este tipo hasta entonces.

Esa operación siguió a dos entregas efectuadas en 2025: una de 29 personas, el 27 de febrero, y otra de 26, el 12 de agosto, varias de ellas señaladas por narcotráfico, secuestro, armas, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales.