Entra en vigor aumento en salario mínimo 2026

Con el arranque del año, desde el primero de enero, entró en vigor en México el aumento al salario mínimo, un ajuste que beneficiará a millones de trabajadores en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario mínimo general pasó de $278.80 a $315.04 pesos diarios, lo que representa un incremento del 13 por ciento en comparación con el año anterior.

En tanto, en la zona libre de la frontera norte, el aumento fue del 5 por ciento, por lo que el salario mínimo quedó en $440.87 pesos por jornada.

Esto quiere decir que ahora, el salario mínimo general mensual será de $9,451.02 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de $13,226.01 pesos mensuales.

Las autoridades señalaron que este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al incremento en el costo de productos y servicios básicos.

El nuevo salario mínimo es obligatorio y ningún empleador puede pagar por debajo de estas cantidades, ya que la ley federal del trabajo contempla sanciones en caso de incumplimiento.

Multas por no pagar nuevo salario mínimo:

$90,512 pesos (800 UMAS), cuando el monto omitido no excede el valor mensual de un salario mínimo.

$181,024 pesos (1,600 UMAS), si la omisión es mayor al importe de treinta veces la UMA, pero no excede tres meses de salario mínimo general.

$362,048 pesos (3,200 UMAS), cuando la omisión excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica.

Así, el 2026 inicia con un nuevo ajuste salarial que impacta directamente en la economía de millones de familias mexicanas.