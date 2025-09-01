Entérate de los días sin clases del ciclo escolar 2025-26

Según lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar tendrá 185 días efectivos y concluirá el miércoles 15 de julio de 2026

Aunque todavía no inician las clases, es inevitable preguntarse cuáles son los días que no habrá actividades escolares y cuándo empiezan los periodos vacacionales para el sistema de educación básica.

En total, el ciclo escolar tendrá 185 días efectivos, con el inicio de clases este lunes 1 de septiembre, mientras que el cierre del mismo será el miércoles 15 de julio de 2026, esto según lo marca el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Una particularidad es que las escuelas tendrán su primer receso apenas dos semanas después de iniciar las clases, pues el martes 16 de septiembre es el primer día de receso académico con motivo del Día de la Independencia.

El siguiente será hasta el lunes 17 de noviembre, el cual será el primer fin de semana largo debido al puente que se hará por el 20 de noviembre, que este año cae en jueves, conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana.

Por otro lado, las vacaciones decembrinas comienzan el lunes 22 de dicho mes y terminan el miércoles 7 de enero de 2026. El siguiente día libre será el puente del lunes 2 de febrero, que se conmemora el Día de la Constitución (5 de febrero).

Continuamos con el lunes 16 de marzo, otro puente, en el que se conmemora el Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). Dos semanas después, comienza el periodo vacacional de Semana Santa, el cual comprende del lunes 30 de marzo hasta el lunes 13 de abril.

Como es tradición, mayo es el día con más días libres de todo el calendario, pues tiene tres; el primero es el viernes 1 de mayo, celebrando el Día del Trabajo, lo que dará un fin de semana largo. Posteriormente, el martes 5 de mayo tampoco habrá actividades por la Batalla de Puebla. Finalmente, el viernes 15 de mayo es el último día sin clases (Día del Maestro) y último fin de semana largo.

Así, el ciclo escolar terminará el miércoles 15 de julio de 2026.