Enrique Inzunza reaparece y dice estar en Badiraguato

El senador por Morena, Enrique Inzunza, reapareció públicamente a través de sus redes sociales al difundir una fotografía desde su domicilio en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
El hecho ocurre apenas un día después de que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompiera el silencio asegurando que permanece en Culiacán.
Ambos políticos, quienes han mantenido un bajo perfil tras ser vinculados por el gobierno de Estados Unidos en investigaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico, rompieron semanas de ausencia pública compartiendo mensajes y posicionamientos políticos en plataformas digitales.
Críticas a la oposición y referencias históricas
Inzunza Cázarez lanzó duras críticas contra la oposición y el "conservadurismo", a los que acusó de encarnar "la arbitrariedad, el abuso y el dinero".
Para su pronunciamiento, el legislador utilizó como referencia histórica el 165 aniversario del discurso contra la amnistía pronunciado por Ignacio Manuel Altamirano en la Cámara de Diputados.
"Desde la condición más humilde es posible alzarse sobre los arrogantes y los poderosos, y hacer triunfar la causa del bienestar del pueblo por encima de la arbitrariedad, el abuso y el dinero representado por la derecha y el conservadurismo. Entonces y ahora", compartió el senador en sus redes.