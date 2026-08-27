Enrique Inzunza deja bancada de Morena tras acusaciones de EUA

Esto sucede después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instara a los diez funcionarios acusados de estar coludidos con un grupo delictivo oriundo de Sinaloa

El senador Enrique Inzunza anunció este miércoles que dejará la bancada del partido de Morena para volverse independiente.

A través de una carta dirigida al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, el legislador señaló que, después de meses de ser víctima de "una feroz campaña de calumnias y diatribas", así como de las acusaciones efectuadas por las autoridades de Estados Unidos, tomó la decisión para evitar que dichos señalamientos "ensucien" el movimiento.

"Desde hace cuatro meses, se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas, luego de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento".

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/PxhNbVAqmo — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026 Mencionó que a lo largo de su carrera ejerció su propia defensa, por lo que no brindará elementos para la derecha conservadora. "Por ello, no daré elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos, lo mejor del gran pueblo de México". Por esta razón, el legislador tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena para volverse independiente. Esto sucede después de que la presidenta Claudia Sheinbaum instara a los diez funcionarios acusados de estar coludidos con un grupo delictivo oriundo de Sinaloa.