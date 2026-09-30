Enfrentaría Grecia Quiroz arresto si no entrega celulares

La Fiscalía de Michoacán advirtió que Grecia Quiroz podría enfrentar medidas de apremio si no entrega los celulares de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán advirtió que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, podría enfrentar medidas de apremio si no entrega los teléfonos celulares de su esposo, Carlos Manzo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán volvió a solicitar a la alcaldesa de Uruapan los dispositivos móviles que pertenecían a Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025. De acuerdo con la institución, los equipos son necesarios para avanzar en las investigaciones sobre el ataque.

FGE advierte posibles medidas contra Grecia Quiroz

Israel Vega, vicefiscal del estado, señaló que si persiste la negativa para entregar los teléfonos, la autoridad podría incrementar las medidas de apremio previstas por la ley.

Entre las posibles consecuencias mencionadas por el funcionario se encuentra un arresto administrativo. También advirtió que podría abrirse una investigación penal por el delito de obstrucción de la justicia.

Vega explicó que la Fiscalía todavía analiza si es necesario citar nuevamente a Quiroz para ampliar su declaración, aunque subrayó que el principal objetivo es obtener los dispositivos para continuar con las diligencias.

Buscan revisar posibles alteraciones en WhatsApp

Según el vicefiscal, los teléfonos son considerados elementos relevantes para realizar distintas pruebas periciales y forenses.

Entre las diligencias contempladas está la revisión de la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo, con el propósito de determinar si pudo haber sufrido alguna alteración o manipulación.

La Fiscalía prepara un nuevo requerimiento para solicitar formalmente los dispositivos. Vega indicó que, en caso de que nuevamente no sean entregados, las medidas de apremio podrían aumentar gradualmente.

“Si no se entregan, va escalando el nivel de medidas de apremio, que podrían llegar al arresto o a la apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia”.

Investigan posibles movimientos financieros

Durante la conferencia, el vicefiscal también fue cuestionado sobre las investigaciones relacionadas con el financiamiento del Movimiento del Sombrero, agrupación vinculada al entorno político de Carlos Manzo.

Luego del arresto de Alexis Jesús, identificado con el alias de El Brilloso, Vega confirmó que la Fiscalía analiza posibles vínculos financieros y trabaja en coordinación con corporaciones federales y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El funcionario aclaró que, hasta el momento, la Fiscalía no ha acreditado una conexión directa entre esos movimientos financieros y el asesinato de Carlos Manzo.

La entrega de los teléfonos celulares forma parte de las diligencias que la Fiscalía considera necesarias para ampliar el análisis de las comunicaciones y otros elementos relacionados con el caso.

Mientras tanto, la autoridad estatal mantiene abiertas distintas líneas de investigación, incluida la revisión de posibles vínculos financieros con personas presuntamente involucradas en los hechos.