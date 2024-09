Enfrentamientos armados en Sonora dejan un detenido

La tarde del domingo 22 de septiembre se vivieron momentos de tensión en diversos puntos de Sonora debido a enfrentamientos entre presuntos integrantes de grupos criminales.

Según reportes de la Mesa Estatal de Seguridad, los tiroteos se registraron en varias colonias de Cajeme, incluidas Misión del Sol, Matías Méndez, Ampliación Alameda, Montecarlo y Urbi Villa del Real, donde se escucharon intensas detonaciones de armas de fuego.

El saldo preliminar del operativo coordinado por los tres niveles de gobierno fue la captura de un individuo identificado como Brandon "N", quien presuntamente está vinculado con estos hechos de violencia.

La aprehensión ocurrió en la colonia Misión del Sol, donde elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Cajeme y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) respondieron rápidamente a los códigos de emergencia activados por los enfrentamientos.

