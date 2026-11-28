Cuatro presuntos delincuentes murieron tras atacar a policías municipales en el poblado El Tiro, Sinaloa; autoridades aseguraron armas y municiones

Un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal de Mazatlán dejó cuatro presuntos agresores muertos la mañana de este viernes 27 de noviembre, en las inmediaciones del poblado El Tiro, en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) fueron agredidos por presuntos miembros de la delincuencia organizada, por lo que repelieron el ataque.

De acuerdo con el reporte oficial, ninguno de los policías resultó lesionado durante el enfrentamiento. La dependencia tampoco detalló la identidad de las cuatro personas que murieron ni las circunstancias específicas en las que ocurrió la agresión.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 27 de noviembre de 2026, elementos del G.O.E. de la Policía Municipal de Mazatlán fueron agredidos en inmediaciones del poblado El Tiro por miembros de la delincuencia organizada, por lo que repelieron dicha acción. Afortunadamente ningún policía resultó herido; la situación está bajo control. Como resultado se neutralizaron a 4 de los agresores, se aseguraron armas largas y municiones, además de la unidad en la que viajaban. Las autoridades del Grupo Interinstitucional y autoridades competentes se hacen cargo del acordonamiento y diligencias de estos hechos. La SSP Sinaloa hace el llamado a la sociedad de reportar con responsabilidad al 9-1-1 o al 089 de manera anónima, la comisión de algun delito, y a mantenerse informada mediante los canales oficiales de esta institución. Reiteramos el compromiso de actuar con responsabilidad, y mantener informadas a las y los sinaloenses como parte de un ejercicio de transparencia. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 27, 2026 Aseguran armas y vehículo tras el enfrentamiento Después del intercambio de disparos, las autoridades aseguraron armas largas, municiones y el vehículo en el que presuntamente se desplazaban los agresores. La Secretaría de Seguridad Pública no precisó la cantidad de armas y cartuchos decomisados ni proporcionó características de la unidad asegurada. Tras el enfrentamiento, personal del Grupo Interinstitucional y de las autoridades competentes quedó a cargo del resguardo de la zona y de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La dependencia estatal señaló que la situación se encontraba bajo control y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911 o realizar denuncias anónimas a través del número 089. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la agresión contra los policías municipales.