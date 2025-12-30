Enfrentamiento deja dos muertos y cinco heridos en Jalisco

Autoridades revelaron que las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Guadalajara y Zapopan, luego de protagonizar la agresión armada

Más de 10 minutos fue la duración del ataque armado registrado este lunes, que dejó al menos dos personas sin vida y cinco más heridas en los límites de Guadalajara y Zapopan, del estado de Jalisco.

#Jalisco



La balacera en #Zapopan dejó tres personas fallecidas, una de ellas menor de edad, confirmó @FiscaliaJal.



En el lugar aún permanece personal del @forensesjalisco realizando las diligencias correspondientes en torno al conductor que quedó al interior del Lamborghini. pic.twitter.com/PlYcBJXDRA — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) December 29, 2025

Estos hechos ocurrieron en calles de la colonia Santa Ediwiges, donde hombres armados que circulaban en un automóvil de lujo dispararon en contra del tripulante de una camioneta Lamborghini Urus, para desatar una persecución que concluyó en la colonia Bosques.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Guadalajara y Zapopan.

Al lugar acudieron elementos municipales, Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Los responsables lograron escapar, mientras que los lesionados fueron trasladados en estado grave.

Será personal de la Fiscalía General del Estado quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes.

¿Qué hacer en caso de ataque armado?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, estas son las recomendaciones que una persona en situación de riesgo de balacera debe seguir: