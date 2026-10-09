Enfrentamiento contra militares deja dos muertos en Chihuahua

Mientras atendían ese hallazgo, varios vehículos se aproximaron al lugar y sus ocupantes dispararon contra los militares, quienes respondieron a la agresión

Dos presuntos agresores murieron durante un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en Pinalejo, municipio de Balleza, Chihuahua, donde las autoridades aseguraron tres armas largas y cinco vehículos. El resto de los involucrados escapó a pie, por lo que continúa un operativo de búsqueda en la región.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos ocurrieron la noche del martes 6 de octubre, cuando los militares realizaban recorridos de seguridad en la comunidad. De acuerdo con el fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, ningún integrante del Ejército resultó lesionado.

Ataque ocurrió tras localizar una camioneta junto a una escuela

Según la investigación ministerial, los soldados encontraron una Chevrolet Tahoe abandonada junto a una escuela de la localidad. La unidad tenía los vidrios abajo y en su interior había cartuchos de los calibres 7.62×39 y 5.56.

Mientras atendían ese hallazgo, varios vehículos se aproximaron al lugar y sus ocupantes dispararon contra los militares, quienes respondieron a la agresión. Durante el intercambio de disparos fallecieron dos hombres; los demás abandonaron las unidades y huyeron a pie.

Los fallecidos, de entre 20 y 30 años, vestían ropa y equipo táctico. Sus identidades permanecen sin confirmar y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las necropsias y los procedimientos de identificación.

Aseguran fusiles y cinco vehículos; buscan a quienes escaparon

Personal de la Agencia Estatal de Investigación y de Servicios Periciales procesó la escena, donde fueron asegurados dos fusiles AK-47, un fusil R15, cargadores, cartuchos y casquillos percutidos.

El inventario de vehículos incluye una Ford Platinum negra, una Chevrolet Tahoe negra, una Chevrolet Suburban gris, una Ford F-150 azul y una Chevrolet Cheyenne modelo 2000, también azul. Las autoridades revisan su procedencia y si cuentan con reporte de robo.

Las armas, los vehículos y los demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. La Fiscalía mantiene el despliegue operativo para localizar a los involucrados que escaparon y brindar seguridad a los habitantes de la zona.

Hasta el momento, no se ha informado cuántas personas participaron en el ataque ni se ha identificado públicamente al grupo al que pertenecían.