Enfrentamiento armado en Uruapan deja seis muertos

Un choque armado entre Guardia Nacional y civiles dejó seis muertos y un detenido en Uruapan; aseguraron armas y vehículos

Un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y un grupo de civiles armados dejó como saldo seis presuntos agresores muertos y una persona detenida durante la madrugada de este miércoles en la comunidad de Jucutacato, al sur del municipio de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:00 horas, cuando los agentes federales realizaban recorridos de vigilancia y fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en varias camionetas, quienes iniciaron la agresión.

Tras el intercambio de disparos, las fuerzas federales lograron abatir a seis de los atacantes, mientras que otro individuo fue capturado en el lugar.

Despliegan operativo tras la agresión

Luego del enfrentamiento, la zona fue asegurada por las autoridades, que implementaron un operativo con apoyo de otras corporaciones de seguridad, incluyendo elementos del Ejército Mexicano y fuerzas estatales.

El saldo de víctimas se mantiene como preliminar, y hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni del detenido.

En el sitio fueron aseguradas al menos dos y hasta tres camionetas, así como siete rifles de asalto, cartuchos útiles, equipo táctico y de comunicación, además de dosis de droga, aunque estos datos deberán ser confirmados oficialmente.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios y trasladarlos al Servicio Médico Forense.

Hasta ahora, las autoridades no han informado a qué grupo criminal pertenecerían los civiles armados ni han confirmado si hubo más personas involucradas que lograron huir, aunque de manera extraoficial se menciona que al menos cinco sujetos escaparon.

Las investigaciones buscarán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la posible relación de los implicados con actividades del crimen organizado.