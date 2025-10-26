Info 7 Logo
Energía eléctrica se restablece en cinco estados tras lluvias

Por: Ángeles Núñez

25 Octubre 2025, 10:13

El suministro de energía eléctrica quedó completamente restablecido en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas hace dos semanas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que los trabajos de reparación se realizaron en tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto de su personal técnico, la colaboración de las comunidades y la coordinación con autoridades locales y federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la labor de las y los trabajadores que permanecieron en campo durante las jornadas de emergencia para reactivar el servicio en las zonas más afectadas.

Con la energía restablecida, las actividades cotidianas y los servicios básicos comienzan a normalizarse, mientras la CFE mantiene un monitoreo permanente ante posibles nuevas precipitaciones.

