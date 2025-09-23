Encuentran sin vida al cantante Byron Sánchez y a Regio Clown

Esta información fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pese a que existían señalamientos de que ambos estaban en Sonora

Luego de pasar varios días desaparecidos, el cantante colombiano Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocido en el mundillo como DJ Regio Clown, fueron encontrados sin vida en el Estado de México.

Esta información fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pese a que existían señalamientos de que ambos se encontraban en Sonora, lo cual fue desmentido por las autoridades mexicanas.

De momento no se han esclarecido las causas de sus muertes, pues los forenses todavía se encuentran realizando las pruebas periciales; de igual manera, no se ha compartido en qué municipio del Edomex fueron localizados. Sin embargo, trascendió que los cuerpos fueron identificados por sus tatuajes.

Recordemos que Byron Sánchez y Jorge Herrera desaparecieron el 16 de septiembre, luego de ser vistos por última vez en un gimnasio de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Posteriormente, trascendió que ambos se encontraban desaparecidos, por lo que el propio presidente de Colombia Gustavo Petro, solicitó apoyo a su símil mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizar a ambos.

Aunque hubo apuntes de que ambos se encontraban en el estado de Sonora para dar un concierto, la Fiscalía de ese estado negó que ambos hayan visitado la entidad.