Encuentran sin vida a madre y sus dos hijas en Ixtacamaxtitlán

La Fiscalía de Tlaxcala levantó los cuerpos con su unidad de género y clasificó el caso como triple feminicidio; continúan las investigaciones para esclarecerlo

El hallazgo de tres mujeres sin vida en una zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala cerró un periodo de 18 días de incertidumbre tras su desaparición. El caso, que inició como una búsqueda por secuestro, es investigado ahora como un triple feminicidio, sin que hasta el momento exista un móvil confirmado ni personas detenidas.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 22 y 9 años, quienes fueron vistas por última vez el pasado 5 de marzo en su domicilio en el municipio de Cuyoaco, Puebla.

¿Cómo ocurrió la desaparición en Puebla?

De acuerdo con las primeras indagatorias, un grupo de sujetos armados irrumpió en la vivienda y las privó de la libertad. En el mismo hecho, también fue sustraído un menor de aproximadamente un año, quien posteriormente fue localizado con vida, aunque las autoridades no han detallado cómo ocurrió su hallazgo.

Durante más de dos semanas, los familiares esperaron algún tipo de comunicación por parte de los presuntos responsables; sin embargo, no se registraron llamadas de extorsión, lo que llevó a los investigadores a considerar otras líneas distintas al secuestro convencional.

Hallan los cuerpos en zona limítrofe

El hallazgo ocurrió la noche del domingo, luego de que un reporte anónimo alertara sobre la presencia de bultos con forma humana debajo de un puente en el Camino a La Calera, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

Elementos de seguridad confirmaron la presencia de tres cuerpos con huellas de violencia, por lo que la zona fue acordonada para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigan como feminicidio y sin detenidos

Personal de la Fiscalía de Tlaxcala realizó el levantamiento de los cuerpos a través de su unidad especializada en delitos de violencia de género. El caso fue clasificado como triple feminicidio.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni un móvil definido, lo que mantiene abiertas diversas líneas de investigación sobre lo ocurrido.

Fiscalías de ambos estados deberán coordinar investigación

Debido a que la desaparición ocurrió en Puebla y el hallazgo en Tlaxcala, ambas fiscalías deberán trabajar de manera conjunta para esclarecer el caso.

Las autoridades buscan establecer mecanismos de coordinación que permitan reconstruir los hechos y determinar responsabilidades en un crimen que permanece sin respuestas claras.