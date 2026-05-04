Encuentran sin vida a bebé dentro de auto en Mexicali

La madre del menor habría llegado a su domicilio durante la noche y no se percató de que el bebé permanecía en el vehículo

Un bebé fue localizado sin vida el pasado 2 de mayo al interior de un vehículo en el fraccionamiento La Rioja, en Mexicali, en un hecho que ya es investigado por autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría permanecido más de 12 horas dentro del automóvil, sujeto a su silla de seguridad, luego de presuntamente haber sido olvidado durante la noche.

Condiciones extremas habrían provocado el fallecimiento

El titular del Servicio Médico Forense, César Vaca, informó que la causa de muerte fue un golpe de calor. Además, el menor presentaba quemaduras de primer grado en manos y piernas.

Las condiciones climáticas habrían sido un factor determinante. Durante la noche, las temperaturas rondaron los 35 grados centígrados, mientras que por la mañana se elevaron hasta los 45 grados, lo que habría generado un ambiente extremo al interior del vehículo.

Especialistas advierten que en espacios cerrados como un automóvil, la temperatura puede aumentar rápidamente, provocando consecuencias fatales en lapsos relativamente cortos.

Según versiones recabadas en el lugar, la madre del menor habría llegado a su domicilio durante la noche y no se percató de que el bebé permanecía en el vehículo.

Fue hasta el mediodía del día siguiente cuando notó su ausencia y lo encontró en la parte trasera del automóvil, aún asegurado en su asiento.

Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía abre investigación

La Fiscalía General del Estado de Baja California tomó conocimiento del caso y ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, este caso ha sido identificado como el primer fallecimiento por golpe de calor registrado en Mexicali en la presente temporada, lo que ha generado preocupación entre autoridades y ciudadanía.

El hecho ha reavivado el llamado de especialistas y corporaciones de emergencia a extremar precauciones y evitar dejar a menores dentro de vehículos, incluso por periodos cortos, debido al riesgo que representan las altas temperaturas.