Encuentran muerto a sacerdote desaparecido en Chiapas

El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal fue localizado sin vida este lunes en el estado de Chiapas, luego de haber sido reportado como desaparecido un día antes, informó la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

A través de un comunicado, la diócesis señaló que el hallazgo del cuerpo ocurrió en las cercanías del Centro Ecoturístico Laguna Verde, ubicado en el municipio de Coapilla.

Hasta el momento, las circunstancias en las que perdió la vida el sacerdote permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Sacerdote era vicario en parroquia de Ocotepec

La Arquidiócesis detalló que Zavala Madrigal se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, ubicada en el municipio de Ocotepec, donde realizaba labores pastorales.

Por su parte, el ayuntamiento de Ocotepec confirmó el fallecimiento del sacerdote y explicó que desde la noche del domingo se había activado un operativo de búsqueda tras reportarse su desaparición.

En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como personal de Seguridad Pública y Protección Civil de los municipios de Ocotepec y Coapilla.

Fiscalía mantiene abierta investigación

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó mediante redes sociales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Un grupo multidisciplinario realiza las indagatorias a fin de esclarecer los hechos. En las próximas horas se darán a conocer los avances sobre las investigaciones”, indicó la dependencia.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre las posibles causas del fallecimiento del sacerdote.