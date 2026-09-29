Encuentran cuerpo de mujer con impactos de bala en Veracruz

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre un posible móvil relacionado con el crimen

El cuerpo de una mujer con aparentes huellas de violencia fue localizado entre sembradíos de caña en el municipio de Santa Ana Atzacan, en la región montañosa central de Veracruz. La víctima permanece sin ser identificada.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 18:30 horas del domingo 27 de septiembre, a un costado del camino de Vista Hermosa, una vía vecinal que comunica a Santa Ana Atzacan con el municipio de Ixtaczoquitlán.

Automovilistas y habitantes que transitaban por el sector observaron el cuerpo y solicitaron la intervención de las autoridades mediante los servicios de emergencia.

Víctima presentaba aparentes impactos de arma de fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y personal de Protección Civil acudieron al lugar, donde confirmaron que se trataba de una mujer sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba aparentes impactos de arma de fuego, signos visibles de violencia y un avanzado estado de descomposición.

Las condiciones en las que fue localizada impidieron establecer inmediatamente su edad aproximada y otras características que permitieran conocer su identidad.

El área fue acordonada para preservar los indicios y evitar que la escena fuera alterada antes de la llegada del personal ministerial.

Trasladan el cuerpo al Semefo de Orizaba

Agentes de la Policía Ministerial, peritos forenses y personal de la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito, con sede en Orizaba, realizaron el procesamiento del lugar y recabaron evidencias para integrarlas a la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Orizaba, donde se practicará la necropsia para determinar oficialmente la causa de muerte y obtener información que ayude a identificar a la víctima.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre un posible móvil relacionado con el crimen.

El caso tampoco ha sido clasificado oficialmente como feminicidio, por lo que esa determinación dependerá de los resultados periciales y de los elementos que sean reunidos durante la investigación.

Las autoridades buscan establecer cuánto tiempo permaneció el cuerpo en el lugar, confirmar la identidad de la mujer y determinar quién o quiénes serían responsables de su muerte.