Encuentran cuerpo cerca del estadio donde entrena Irán en Tijuana

La víctima fue encontrada dentro de una bolsa negra en la cajuela de una camioneta gris con placas del estado de California

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición a escasos metros del Estadio Caliente de Tijuana, donde la selección de Irán realiza su preparación para el Mundial 2026, provocó un despliegue de autoridades y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

El cuerpo fue localizado la noche del viernes dentro de la cajuela de una camioneta abandonada en el estacionamiento de un supermercado situado frente al inmueble deportivo. La unidad permanecía estacionada desde hacía varios días y fue revisada después de que personas que frecuentan la zona reportaran un fuerte olor proveniente del vehículo.

Cadáver estaba dentro de una camioneta abandonada

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue encontrada dentro de una bolsa negra en la cajuela de una camioneta gris con placas del estado de California. Las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia y un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar antes de ser descubierto.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras personal pericial realizaba las diligencias correspondientes para recabar evidencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se buscará determinar su identidad y las causas exactas de la muerte.

Sin vínculos con la selección iraní

Aunque el caso llamó la atención por su cercanía con el centro de entrenamiento de la selección de Irán, las autoridades no han encontrado indicios que relacionen el hallazgo con la delegación asiática o con actividades vinculadas al torneo.

El combinado iraní estableció su base de concentración en Tijuana debido a las complicaciones migratorias y restricciones que enfrentó parte de su delegación para ingresar a Estados Unidos. Desde su llegada a la ciudad fronteriza, el equipo ha entrenado bajo estrictas medidas de seguridad y mantiene previsto viajar en los próximos días para disputar su primer compromiso mundialista ante Nueva Zelanda.

Las actividades deportivas del conjunto iraní continuaron con normalidad tras el hallazgo, mientras los operativos de vigilancia permanecen activos en las zonas cercanas a los sitios utilizados por las selecciones participantes.

El caso volvió a colocar a Tijuana en el centro de la atención internacional en un momento en que la ciudad recibe visitantes, aficionados y delegaciones relacionadas con el Mundial 2026.

Ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, Tijuana es uno de los principales puntos de intercambio comercial y movilidad humana de la región. Sin embargo, también enfrenta retos importantes en materia de seguridad derivados de la actividad de grupos criminales y de su ubicación estratégica para diversas rutas ilícitas.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen bajo resguardo la zona donde fue localizada la camioneta y trabajan para identificar a la víctima y determinar quiénes fueron los responsables del crimen.