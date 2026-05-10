Encuentran cinco ajolotes del altiplano en lago de Tláhuac-Xico

Esta especie es distinta al ajolote de Xochimilco, aunque ambos forman parte de las especies endémicas más representativas de México.

El hallazgo de cinco ejemplares de ajolote del altiplano en el sistema lacustre de Tláhuac-Xico, en la Ciudad de México, simbolizó la conservación de esta especie considerada en peligro crítico.

Especialistas y autoridades ambientales confirmaron el descubrimiento tras realizar monitoreos en la zona, donde desde hace años se desarrollan trabajos de recuperación ecológica y protección de humedales.

El avistamiento representa un avance importante para la biodiversidad del Valle de México debido a que el Ambystoma velasci, conocido como ajolote del altiplano, había reducido considerablemente su presencia en ecosistemas naturales por la contaminación, urbanización y pérdida de cuerpos de agua.

El ajolote del altiplano es distinto al ajolote de Xochimilco, aunque ambos forman parte de las especies endémicas más representativas de México. Su presencia suele relacionarse con cuerpos de agua de buena calidad y ecosistemas saludables.

Especialistas señalaron que el hallazgo permitirá ampliar estudios científicos sobre reproducción, movilidad y conservación del anfibio en zonas urbanas y semiurbanas.

Buscan fortalecer conservación de humedales en CDMX

Autoridades ambientales indicaron que continuarán los monitoreos y acciones de conservación en el lago de Tláhuac-Xico con el objetivo de preservar el hábitat natural del ajolote y otras especies nativas.

Entre las medidas implementadas se encuentran labores de saneamiento, control de especies invasoras y recuperación de vegetación acuática.

También se busca fortalecer la vigilancia ambiental y promover proyectos que permitan mantener el equilibrio ecológico de los humedales en la Ciudad de México.