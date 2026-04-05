Encuentran al menos 20 cuerpos en zona serrana de Guanajuato

En el perímetro del camino hacia La Gavia, se localizaron restos completamente carbonizados dentro de un horno clandestino.

El hallazgo de restos humanos de al menos 20 personas en Cortazar, Guanajuato volvió a evidenciar la magnitud de la crisis de desapariciones en la entidad, luego de que autoridades confirmaran que varios de los cuerpos fueron calcinados en un horno clandestino.

¿Dónde encontraron los restos humanos en Guanajuato?

El descubrimiento se realizó en la comunidad de Valencia de Fuentes, en una zona cerril de difícil acceso donde se identificaron al menos cuatro puntos con presencia de restos humanos.

Las labores fueron impulsadas durante semanas por integrantes del colectivo Unión Fuerza Guerrera, quienes encabezaron la búsqueda en coordinación con autoridades estatales.

Restos calcinados y fosas clandestinas

En el perímetro del camino hacia La Gavia, se localizaron restos completamente carbonizados dentro de un horno clandestino, mientras que en otros puntos se hallaron cuerpos enterrados en fosas y algunos más cubiertos con piedras.

Las condiciones del terreno complicaron las tareas de recuperación, tanto por la ubicación serrana como por el difícil acceso a los predios intervenidos.

Avances en la identificación de víctimas

La Fiscalía de Guanajuato informó que, hasta el momento, 14 víctimas han sido identificadas mediante distintos métodos científicos.

Entre las técnicas utilizadas se encuentran estudios genéticos, análisis odontológicos, antropología forense, huellas dactilares y reconocimiento fotográfico, además del cruce de datos en registros oficiales.

De acuerdo con el desglose, en el camino a La Gavia se recuperaron restos de ocho personas, de las cuales cuatro ya fueron identificadas; en otro predio se localizaron seis cuerpos plenamente identificados; mientras que en la zona serrana se hallaron cinco más, con uno pendiente de identificar.

Adicionalmente, entre las comunidades de Valencia de Fuentes y Sauz se confirmó otra víctima cuya identidad aún no ha sido determinada.

Indicios que podrían ayudar a esclarecer el caso

Durante las intervenciones también se recolectaron prendas de vestir, calzado y objetos personales, los cuales podrían ser clave para avanzar en la identificación de más víctimas.

Estos elementos forman parte de la evidencia que será analizada dentro de la investigación en curso.