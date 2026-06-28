Encontrarían sin vida a la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre el proceso judicial contra los detenidos.

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, habría sido localizada sin vida, de acuerdo con información derivada de las investigaciones que mantienen autoridades de Veracruz.

El hallazgo ocurrió semanas después de que la directora del portal Pulso Informativo del Sureste fuera privada de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpió de manera violenta en su domicilio y se la llevó por la fuerza.

Detienen a mando policial y cuatro implicados más

Tras el hallazgo, autoridades ministeriales detuvieron al comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, José del Carmen “N”, así como a tres elementos de la corporación identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”.

Además, Karen “N” fue capturada por su presunta participación en la privación de la libertad de la comunicadora, por lo que suman seis personas detenidas dentro de la investigación.

Investigación apuntó al lugar donde fue sepultada

De acuerdo con las indagatorias, José del Carmen “N” habría participado en el secuestro de Roxana Guzmán y posteriormente señaló a las autoridades el sitio donde presuntamente fue sepultado el cuerpo.

El mando policial fue identificado a partir de los tatuajes visibles en grabaciones obtenidas por familiares de la periodista durante la irrupción ocurrida en su vivienda.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre el avance de los procesos judiciales contra los detenidos. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.