Encabeza Sheinbaum su segundo Grito desde Palacio Nacional

La presidenta encabezó la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia y lanzó arengas ante miles de asistentes

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segunda ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional, ante un Zócalo capitalino completamente lleno.

En punto de las 23:00 horas, la mandataria salió al balcón central para encabezar la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, movimiento que comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla.

Durante sus arengas, Sheinbaum recordó a Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, así como a las heroínas y los héroes que dieron patria. También incluyó a los pueblos indígenas y afromexicanos, las personas migrantes, además de proclamas a favor de la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia.

Tras concluir la ceremonia, la presidenta estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, con quien presenció el espectáculo de fuegos artificiales que se desplegó desde el atrio de la Catedral Metropolitana y el edificio del Gobierno de la Ciudad de México.

Las arengas de Sheinbaum

-¡Viva la Independencia!

-¡Viva Miguel Hidalgo!

-¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

-¡Viva José María Morelos!

-¡Viva Leona Vicario!

-¡Viva Vicente Guerrero!

-¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

-¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

-¡Viva la libertad!

-¡Viva la igualdad!

-¡Viva la justicia!

-¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!