Encabeza Sheinbaum reunión de empresarios mexicanos y franceses

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de su símil de Francia, Emmanuel Macron, encabezaron una reunión bilateral entre empresarios de ambos países, con la cual se buscó formar nuevos convenios de todo tipo.

Además, la jefa del Ejecutivo federal invitó a más empresarios franceses a voltear a ver a México para invertir, tal como lo han hecho muchas corporaciones desde hace décadas.

Un punto a destacar sobre esto, es que el próximo año se renovará el acuerdo comercial del país con la Unión Europea, el cual tiene mejores condiciones para impulsar la asociación entre ambos.

“Los empresarios franceses siempre son bienvenidos en México. Hay mucha historia de la relación económica y comercial con nuestro país, y nuestro interés es fortalecer esa relación.

Sheinbaum Pardo detalló que durante este encuentro se suscribieron convenios para fortalecer la cooperación científica, académica, cultural y diplomática.