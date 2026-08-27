Encabeza Sheinbaum graduación de 8,138 militares

La presidenta clausuró el ciclo del Sistema Educativo Militar 2026 y dio la bienvenida a 5,200 nuevos estudiantes que iniciaron su formación militar

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, donde se graduaron 8,138 elementos y 5,200 iniciaron su formación.

Durante la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó que el Ejército Mexicano tiene sus raíces en un pueblo que ha defendido su libertad y soberanía a lo largo de la historia.

“A todas y todos nos corresponde recordar siempre de dónde viene esta fuerza: de un pueblo que ha defendido su libertad, de una nación que ha luchado por su soberanía y una historia que nos enseñó que México tiene derecho siempre a decidir su propio destino”, afirmó.

Sheinbaum felicitó a quienes concluyeron su formación y dio la bienvenida a los nuevos estudiantes, a quienes pidió no olvidar que detrás de cada uniforme existe una familia y una nación que confía en ellos.

La presidenta también recordó la participación del Ejército Mexicano en distintos episodios de la historia nacional, desde la Independencia y la defensa ante intervenciones extranjeras hasta la lucha contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta.

Ante los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas, hizo un llamado a ejercer la autoridad con prudencia, humildad, sensibilidad y lealtad, además de subrayar que el uniforme representa servicio y no privilegios.

Durante el acto, Sheinbaum entregó diplomas a los primeros lugares de aprovechamiento de los planteles militares, así como condecoraciones y distinciones. También presenció una exhibición de la escuadrilla “Águilas Aztecas” y un desfile de honor.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que alrededor de 3,000 de los 8,138 militares graduados son egresados de especialidades para la formación de oficiales.

De ese grupo, 1,000 elementos se integrarán a la Guardia Nacional como parte del fortalecimiento de la institución contemplado en la Estrategia Nacional de Seguridad.

Trevilla Trejo también anunció que este miércoles comenzó el proceso legal y administrativo para cambiar el nombre de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a Universidad de la Defensa Nacional.

La subteniente de la Guardia Nacional, María Fernanda Ángeles García, destacó que la presencia de Sheinbaum representa una fuente de inspiración para la juventud militar y recordó que de 40,000 aspirantes únicamente 4,219 lograron ingresar.

De ellos, 2,637 oficiales concluyeron sus estudios militares y se incorporarán a las tareas de las Fuerzas Armadas de México.