Encabeza alcalde de NY desfile por la Independencia de México

Autoridades de la urbe reconocieron el trabajo de las familias migrantes para preservar sus tradiciones en Estados Unidos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó por primera vez en la historia las actividades del Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, marcando un hecho inédito en la representación institucional durante estas festividades.

El mandatario local marchó junto a familias y colectivos de la zona, destacando el trabajo intergeneracional de los neoyorquinos de origen mexicano para preservar el orgullo cultural y sus tradiciones en la urbe.

"La lucha de México por la independencia es el triunfo de un pueblo decidido a forjar su propio futuro. Hoy, me enorgulleció ser el primer alcalde de la ciudad de Nueva York en marchar en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, junto a una comunidad que ha cultivado el orgullo cultural a lo largo de generaciones. Los neoyorquinos de origen mexicano son el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor". Agregó el alcalde.

Durante la conmemoración, la autoridad neoyorquina subrayó el papel fundamental de la comunidad mexicana como motor del desarrollo social de la ciudad, refiriéndose a sus integrantes como parte esencial en la construcción de un mejor futuro local.

El recorrido estuvo lleno de color, baile y alegría, destacando que el desfile estuvo lleno de catrinas con vestimenta tradicional de adelitas que acompañaron el trayecto de la festividad.