En protesta, maestros de la CNTE bloquean casetas en todo México

Luego de que este jueves inició el paro laboral de 48 horas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros realizaron el cierre de varias casetas.

Según informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hubo bloqueos en al menos 10 casetas en todo el país.

Autopista Cuernavaca-Acapulco. Plaza de Cobro Francisco Velasco.

Autopista Barranca Larga-Ventanilla. Plaza de Cobro Ventanilla.

Autopista Tehuacán-Oaxaca. Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca.

Autopista Las Choapas-Ocozocoautla. Plaza de Cobro Ocozocoautla.

Carretera Cd. Alemán-Tuxtepec. Plaza de Cobro Puente El Caracol.

Carretera Ciudad Alemán-Loma Bonita. Puente Papaloapan.

Autopista Tijuana-Ensenada. Plaza de Cobro Ensenada.

Los trabajadores de la CNTE comenzaron esta mega manifestación, pues demandan al Gobierno Federal que se abrogue la Ley ISSSTE de 2007, la desaparición del USICAMM y exigen que se dé un incremento de presupuesto a la educación.

Cientos de maestros buscan ser escuchados directamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que este mismo viernes acudieron a la explanada del Zócalo capitalino para meter presión.