Empresario de XV viral enfrenta adeudo fiscal en Tabasco

Empresario que organizó una XV de 50 millones en Tabasco enfrenta un adeudo fiscal de 3.6 millones; autoridades reportan que su empresa se declaró insolvente

La opulencia de la fiesta de XV años más comentada de Tabasco ha chocado de frente con la realidad tributaria de su anfitrión. El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la quinceañera viral, enfrenta un adeudo fiscal ratificado por la Secretaría de Finanzas del estado, mientras sus empresas se declaran formalmente en insolvencia.

Millonario para la fiesta, sin dinero para el Fisco

Lo que para los asistentes fue una noche de ensueño en Villahermosa, para las autoridades fiscales es un expediente de irregularidades. Mientras la celebración —con un costo estimado de $50 millones de pesos— contaba con la conducción de Galilea Montijo y shows de J Balvin, Belinda y Xavi, la empresa de Guerrero Rojas, Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V., asegura no tener recursos para pagar sus deudas.

Los puntos clave de la controversia incluyen una deuda de 3.6 millones de pesos derivada de la omisión en el pago del IEPS por la venta de 7 millones de litros de combustible en 2013.

Además, a pesar de ser un contratista relevante de Pemex (con vínculos en contratos por más de 4,117 millones de pesos), la autoridad estatal no logró localizar activos, vehículos ni cuentas bancarias a nombre de la empresa para liquidar el adeudo.

Domicilio fiscal abandonado

La investigación periodística ha revelado que el contraste no solo es financiero, sino operativo. Mientras en el "Mafer Fest" se repartían obsequios de lujo —como pulseras de diseñador con valor de $25,000 pesos—, los notificadores de la Secretaría de Finanzas encontraban el domicilio fiscal del empresario deshabitado.