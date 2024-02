 Empresa culpa a los turistas del naufragio en Isla Mujeres

Luego de que el pasado lunes se hundiera una embarcación de paseos acuáticos en Isla Mujeres, Quintana Roo, donde fallecieron cuatro personas, la empresa responsable culpó del naufragio a los mismos turistas que iban a bordo.

David Escobedo Padilla, representante legal, y Edgardo Ismael González, secretario general de la empresa Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Operadora del Caribe, afirmaron que la indemnización ofrecida a las familias de las víctimas, de 100 mil pesos por cada una, está cubierta por el seguro de vida contratado.

Aseguraron que no han abandonado a los sobrevivientes y expresaron su deseo de compensarles lo que les corresponde.

Sin embargo, señalaron que si los afectados no aceptan la oferta, no podrán hacer más al respecto, ya que, al ser embarcaciones pequeñas, no pueden compararse con empresas más grandes.

Solicitaron a los turistas afectados que otorguen su perdón ante la Fiscalía General del Estado para que el capitán de la embarcación "La Diosa del Mar", Ramón Guadalupe Ku Montoya, pueda quedar en libertad.

Argumentaron que confían en su inocencia y resaltaron sus 25 años de servicio con la cooperativa.

El representante aseguró que la embarcación estaba en buenas condiciones y que el accidente no fue resultado de la falta de pericia del capitán.

En cambio, atribuyeron el naufragio a la conducta de los turistas, quienes, según ellos, se recargaron demasiado en un costado de la embarcación, provocando su vuelco.

Escobedo Padilla confirmó que la embarcación llevaba la cantidad adecuada de pasajeros, según la capacidad especificada en documentos oficiales.

En un incidente posterior, algunos trabajadores alcoholizados de la cooperativa confrontaron a periodistas que hicieron preguntas incómodas, exigiendo la liberación del capitán Ramón Guadalupe Ku Montoya con gritos y agresiones verbales.

Lancheros de Isla Mujeres revelan el momento del hundimiento de la embarcación Diosa del mar 👇🛑



Una de las responsables pide justicia, ya que ellos también arriesgaron su vida y salvaron a más de 9 tripulantes durante el incidente.



Aseguran que la lancha está asegurada y que… pic.twitter.com/sSCAbCtDqu — Quintana Roo Urbano (@cancunurbano) February 1, 2024

