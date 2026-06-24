Empleado maltrata a cachorro pomerania hasta su muerte en CDMX

Las imágenes de una cámara de seguridad de la estética canina muestran a un trabajador cuando presuntamente maltrata a 'Coco'

La muerte de un cachorro de la raza pomeriana en una estética canina en la Ciudad de México, presuntamente por maltrato animal, está causando indignación entre la sociedad.

Los hechos se registraron este lunes cuando 'Coco', un perrito de 10 meses de la raza pomerania, fue llevado por sus dueños al local 'Spa Pet' para un baño, pero ya no salió con vida.

El negocio se ubica en el cruce de las calles de Coahuila y Monterrey en la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la estética canina muestran a un trabajador cuando presuntamente maltrata a 'Coco' lo que habría causado su muerte.

ASÍ MURIÓ el PERRITO POMERANIA COCO

Ahí lo tenía Kevin Mejía en el https://t.co/EOEseJPp5a en @AlcCuauhtemocMx

En un momento le pega con la carda, en otro lo presiona vs la mesa, observa la cámara, lo sacude… lo zangolotea, lo moja…

El encargado dijo q Kevin era “aprendiz”… pic.twitter.com/jUjK3FcaGQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 22, 2026

Cuando el cachorro fue entregado sin vida a sus dueños, se generó una riña en el lugar que generó la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En el sitio, se entrevistaron con un ciudadano de 30 años de edad, quien se identificó como el encargado de una estética canina y les informó que un cliente dejó a su mascota para un tratamiento, por lo que uno de los empleados realizó el procedimiento; sin embargo, el animal posteriormente perdió la vida.

Por lo anterior y a petición del afectado, el trabajador del lugar de 20 años de edad fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Horas después, el estudio al cadáver del Pomeranio reveló que este no presentaba golpes que causaran su muerte y todo indica que murió por un paro cardiorrespiratorio.

ASÍ ERA el PERRITO COCO / ASÍ lo REGRESARON a SU FAMILIA

Era un Pomerania de 10 meses.

Ayer su familia lo llevó a bañar al https://t.co/ZyR8J6eY9o de @AlcCuauhtemocMx

Se los regresaron muerto.

Así intentaba una empleada “revivirlo”.

La @SSC_CDMX detuvo al empleado q lo atendió.… pic.twitter.com/JzBOUZbz14 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 22, 2026

Estrés en la raza Pomeriana

Los pomeranios son perros pequeños, inteligentes y sensibles, y aunque su personalidad vivaz suele destacar, también pueden ser propensos a la ansiedad.

Los pomerania son perros propensos a padecer padecimientos cardiacos (como soplos o enfermedad de la válvula mitral). Un estrés extremo, pánico o ansiedad intensa pueden provocar una descompensación aguda o arritmias severas que, en casos muy graves o con padecimientos previos, derivan en un paro cardiaco.

No todos los casos de ansiedad en los pomerania son iguales. Algunos perros reaccionan solo a desencadenantes específicos, mientras que otros experimentan estrés a diario.