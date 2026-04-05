Emiten alerta por nube tóxica de litio en San Luis tras incendio

Se espera que las autoridades continúen monitoreando las condiciones ambientales y emitan actualizaciones sobre la calidad del aire.

Un incendio en una empresa de almacenamiento de baterías en el Parque Fundidores, en San Luis Potosí, generó una alerta ambiental tras la quema de pilas de litio, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona metropolitana y afectaciones en la calidad del aire.

¿Qué provocó el incendio en Parque Fundidores?

El siniestro se registró durante la tarde del martes en una bodega ubicada en la zona industrial, donde se almacenaban baterías. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incendio se originó en una estructura con techo de lámina que colapsó, lo que complicó las labores de control.

Previo a la movilización de autoridades, una denuncia ciudadana alertó sobre una explosión que sacudió el área, seguida de una intensa columna de humo.

Esta tarde se registró una explosión al interior de una empresa ubicada en el Eje 132 en el Parque Fundidores, que movilizó al Cuerpo de Bomberos, a la Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos y la coordinación de Protección Civil Estatal. #SLP pic.twitter.com/I29qFadiU9 — Síntesis San Luis (@SintesisSLP) April 2, 2026

¿Qué zonas presentan afectaciones por la calidad del aire?

El incendio impactó la calidad del aire en un radio aproximado de 10 kilómetros. Las zonas con alerta ambiental incluyen La Pila, Arroyos, Cantera y Terrero Sur, donde se reportaron condiciones adversas derivadas de la quema de materiales.

Ante el riesgo, el área fue acordonada por elementos de Seguridad Pública para restringir el acceso y evitar incidentes entre la población.

Movilización de autoridades y control del incendio

En las labores de atención participaron cuerpos de bomberos, personal de Protección Civil y un contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes trabajaron de manera conjunta para contener el fuego.

Las autoridades recomendaron a la población evitar la zona afectada y permitir el libre acceso a los equipos de emergencia, mientras se desarrollaban las acciones de control.

Clausuran empresa tras el siniestro

Una vez sofocado el incendio, la Coordinación Estatal de Protección Civil procedió a la clausura de la empresa ubicada en la colonia Industrial San Luis, colocando los sellos correspondientes.

El siniestro dejó daños materiales y afectaciones al medio ambiente; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Riesgos por quema de pilas de litio

La combustión de baterías de litio representa un riesgo significativo debido a la liberación de sustancias contaminantes que pueden afectar la salud y el entorno.

Se espera que las autoridades continúen monitoreando las condiciones ambientales y emitan actualizaciones sobre la calidad del aire en las zonas impactadas.