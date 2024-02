 Emite alerta EUA tras ataque armado en Tijuana; detienen a 7

Luego de un ataque armado entre presuntos grupos rivales del narcotráfico en Tijuana, Baja California, el Consulado de Estados Unidos en esta ciudad fronteriza, emitió una alerta de viaje.

El incidente, ocurrió el inmueble que se ubica en la esquina de las calles Vía Toscana y Donatana, en el fraccionamiento Rincón Toscano, alrededor de las 04:30 horas, de la madrugada de este lunes 26 de febrero.

Las autoridades informaron que tras responder el llamado de emergencia, se realizó la detención de siete personas y el decomiso de un arsenal y dos vehículos.

Diversos vecinos de la zona reportaron detonaciones durante unos 15 minutos.

Señalaron que luego de los disparos, observaron una camioneta que al darse a la fuga derribó un portón del fraccionamiento.

Los presuntos delincuentes fueron perseguidos por la policía, y más adelante, la camioneta chocó en el bulevar Cuauhtémoc, a la altura del Motel Sevilla, donde se realizó la detención de siete hombres, a quienes les incautaron cuatro armas largas y cuatro cortas, además de chalecos antibalas.

Los detenidos fueron identificados como Julián "N", de 16 años, lesionado por arma de fuego en una pierna y trasladado a un centro médico con custodia policial; también fueron detenidos Ángel "N", de 32 años; Fernando "N", de 34; Uriel "N", de 26; Dionisio "N", de 36; además de Jesús "N" y Jorge Luis "N", ambos de 34 años.

Aunque se encontraron manchas de sangre en el lugar del ataque, no se ha informado sobre heridos o fallecidos.

El Consulado de Estados Unidos aconsejó a sus empleados evitar acudir a trabajar hasta que pase la emergencia.

(1/5) Alert: Shooting Event in Toscana Residential Area, Tijuana

The U.S. Consulate General Tijuana is aware of a shooting event in the Toscana residential area. U.S. government employees have been instructed to shelter in place until further notice

More: https://t.co/YU9Huwrobn pic.twitter.com/LWRy2KDcCe