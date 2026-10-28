Emboscan a policías estatales en Tecate; muere una agente

Cae agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en ataque a balazos en Tecate; hay dos policías heridos y tres detenidos

Una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fue asesinada y dos policías más resultaron heridos tras un ataque armado registrado durante la madrugada de este martes en el municipio de Tecate, Baja California, hecho que provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

La víctima fue identificada como Astrid Manzano Córdoba, elemento activo de la corporación estatal, quien perdió la vida luego de que sujetos armados abrieran fuego contra la unidad en la que viajaba junto con otros agentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales realizaban labores de vigilancia y una revisión preventiva cuando fueron atacados por los ocupantes de un vehículo.

El atentado ocurrió en la colonia Nido de las Águilas, sobre la calle Naranjos, donde los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra los elementos de seguridad para posteriormente intentar escapar.

Como resultado de la agresión, dos policías sufrieron lesiones, uno de ellos con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de Tecate. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California informó que derivado de estas acciones fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con el ataque, mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados.

Las autoridades mantienen presencia reforzada en la región y la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias correspondientes para esclarecer el homicidio de la agente estatal y las lesiones causadas a sus compañeros.