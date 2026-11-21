Rafael Galván Navarro, director de la Policía de Pueblo Nuevo, murió tras un ataque armado contra su patrulla; su escolta quedó gravemente herido

El director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato, Rafael Galván Navarro, fue asesinado durante una emboscada armada contra la patrulla en la que viajaba la noche del jueves 19 de noviembre. En la agresión, su escolta resultó gravemente herido.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:20 horas, cuando ambos elementos realizaban labores de vigilancia en el acceso a la cabecera municipal. Hombres armados interceptaron la unidad oficial y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes.

Atacantes interceptaron la patrulla

De acuerdo con los primeros reportes, Galván Navarro y su acompañante circulaban por el camino que conecta con la comunidad de La Guadalupita cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados.

Los agresores abrieron fuego contra la patrulla y posteriormente escaparon. Tras la balacera, se movilizaron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para auxiliar a los policías.

Los dos oficiales fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención médica. Sin embargo, poco después se confirmó que el director de la corporación había fallecido debido a las heridas de bala, mientras que su escolta permanecía en estado grave.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Después de la agresión, elementos de distintas corporaciones municipales, estatales y federales participaron en un operativo de búsqueda en la zona.

En las acciones intervinieron policías, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército, quienes realizaron recorridos por caminos y vialidades cercanas para tratar de ubicar a los responsables.

Asimismo, personal pericial y de la Agencia de Investigación Criminal acudió al sitio para recabar indicios e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta los primeros reportes no se habían informado detenciones.

Gobierno municipal condena el asesinato

El Ayuntamiento de Pueblo Nuevo confirmó que los dos integrantes de la corporación fueron atacados mientras se encontraban en servicio y expresó sus condolencias a los familiares, amistades y compañeros de Rafael Galván Navarro.

La administración municipal condenó la agresión y manifestó su disposición para colaborar con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en las investigaciones, con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables.

También señaló que mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales para fortalecer las acciones de seguridad y vigilancia en el municipio.

El asesinato del director policial ocurre en medio de otros ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad registrados en Guanajuato durante noviembre.