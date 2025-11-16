Emboscada deja siete muertos y 11 heridos en Chihuahua

El ataque armado ocurrió en el carril Santa Teresa de Parral; autoridades investigan una posible confrontación entre grupos criminales.

La tarde de este sábado se registró una emboscada en el carril Santa Teresa de Parral, Chihuahua, que dejó al menos siete personas sin vida y once más lesionadas. Las autoridades desplegaron un amplio operativo con Ejército, Agencia Estatal de Investigación y Policía Municipal para asegurar la zona y comenzar con las indagatorias.

Según reportes extraoficiales, entre los fallecidos estaría Benito “El 8-4” Molina, considerado un mando clave en la región. Además, se menciona a otro integrante del crimen organizado no identificado formalmente, aunque se presume vínculo con la misma facción delictiva.

Mientras los peritos realizaban el levantamiento de los cuerpos, uniformados mantuvieron vigilancia en los accesos y brechas cercanas, ante la posibilidad de que otros agresores huyeran del lugar. El ataque, según señalan fuentes consultadas, podría estar relacionado con una disputa territorial entre cárteles; en particular, se menciona a “Los Salgueiro” como uno de los grupos implicados.

Minutos después del tiroteo, se reportó un bloqueo en la carretera Parral–Jiménez, donde varios vehículos fueron utilizados para obstruir el paso. Las autoridades no han descartado que este bloqueo esté conectado con el ataque armado.

Además, se reportó el incendio de un tráiler en la misma zona. Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de todas las víctimas.

La Fiscalía de la Zona Sur, a cargo del fiscal Guillermo Hinojos, indicó que aún no hay personas detenidas ni información oficial sobre los autores materiales o intelectuales. Se espera que en las próximas horas se ofrezca un pronunciamiento formal con detalles sobre los resultados de la investigación, la relación entre los grupos participantes y si las muertes corresponden a líderes criminales.