Embiste tráiler sin frenos a autos y deja dos muertos en Chiapas

La unidad embistió a varios vehículos y cuerpos de rescate en la carretera San Cristóbal-Tuxtla, dejando además 14 lesionados.

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Un trágico y aparatoso accidente múltiple se registró en la autopista San Cristóbal de Las Casas–Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, a la altura de los kilómetros 41 y 43, cuando un tráiler presuntamente refresquero perdió los frenos y embistió de frente a múltiples vehículos, entre ellos una ambulancia.

La pesada unidad invadió los carriles e impactó violentamente a varios automóviles particulares, unidades de transporte público tipo colectiva y vehículos que se encontraban detenidos debido a un percance vial previo. Entre las unidades alcanzadas por el impacto se encontraban ambulancias de la Cruz Roja y una unidad de Bomberos que se encontraban en el sitio atendiendo la emergencia inicial.

Videos difundidos en redes sociales por testigos en el lugar captaron el impactante instante en que el tráiler sin frenos embiste de lleno el carril congestionado, generando pánico, gritos de auxilio y una densa nube de polvo. Los reportes preliminares de las autoridades de emergencia y Protección Civil señalan un saldo de hasta dos personas fallecidas y 14 lesionadas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos del Escuadrón de Rescate e Intervención Médica (ERI), Cruz Roja y Bomberos de San Cristóbal de Las Casas.

Cierre carretero y rutas de evacuación

Tras el fuerte impacto, el tráiler terminó volcado sobre la cinta asfáltica con la mercancía regada, lo que obligó al cierre total de la circulación en la vía de cuota para permitir las maniobras de rescate y peritaje.

La circulación se encuentra totalmente interrumpida entre los kilómetros 41 y 44 mientras los cuerpos de emergencia continúan trabajando en la zona del siniestro.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y utilizar como vía alternativa la carretera por Ocozocoautla mientras concluyen las labores de retiro de las unidades afectadas.