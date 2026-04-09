Embajador Johnson se pronuncia tras caso de ‘el 85’

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que quienes trafican drogas y armas “rendirán cuentas”, luego de que Erick Valencia Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que quienes trafican drogas y armas “rendirán cuentas”, luego de que Erick Valencia Salazar, conocido como ‘el 85’, se declarara culpable ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.

El diplomático celebró el avance judicial al considerar que representa un paso clave en el combate contra las estructuras del crimen organizado.

Erick Valencia-Salazar, also known as “El 85,” co-founder of CJNG, helped build a network that drove violence in both countries and trafficked drugs into the United States. His guilty plea marks a key step in targeting cartel leadership—demonstrating that those who traffic drugs… https://t.co/cDMTxgFLYi — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 8, 2026

“Su declaración de culpabilidad marca un paso importante para ir contra el liderazgo de los cárteles”, afirmó.

Erick Valencia Salazar es identificado como cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas más poderosas y violentas de México.

El acusado se declaró culpable el pasado 7 de abril en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína con fines de importación ilegal. Su sentencia está programada para el 31 de julio y podría enfrentar desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Autoridades estadounidenses han señalado que el líder criminal jugó un papel clave en la expansión del CJNG, organización responsable de introducir grandes cantidades de droga al país vecino.

El embajador Ronald Johnson enfatizó que las acciones judiciales continuarán y que los responsables de estos delitos enfrentarán las consecuencias.

“Quienes trafican drogas y armas rendirán cuentas y no tendrán dónde esconderse”, advirtió.

Asimismo, subrayó que la colaboración bilateral entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump será clave para fortalecer la seguridad en ambos países.

Daño “incalculable”

Por su parte, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron que Erick Valencia Salazar causó un “daño incalculable” al facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El CJNG, añadieron, se ha caracterizado por operar bajo un esquema violento para controlar territorios en México, mientras mantiene el flujo de estupefacientes hacia el norte.

Aunque la declaración de culpabilidad representa un avance significativo, el proceso judicial aún continúa. La sentencia prevista para finales de julio será clave para determinar el castigo que enfrentará uno de los fundadores del CJNG.