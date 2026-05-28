Embajador destaca cooperación bilateral México-EUA

Ron Johnson afirmó que la cooperación bilateral ha reducido cruces irregulares, aumentado decomisos de droga y fortalecido el combate al crimen

A un año de asumir su cargo en México, el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, resaltó los avances logrados en la colaboración bilateral en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, bajo la coordinación del gobierno de Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El diplomático señaló que el trabajo conjunto entre ambos países ha derivado en una disminución de los cruces irregulares en la frontera, así como en un incremento en los decomisos de drogas y un fortalecimiento de las acciones contra organizaciones criminales y el tráfico ilegal de armas.

“La cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones”, afirmó el embajador al presentar un balance difundido este martes.

Avances en combate al narcotráfico

Entre los principales logros, Johnson mencionó una reducción histórica en las detenciones migratorias en la frontera sur de Estados Unidos, además de una baja en las muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo.

También destacó la ejecución de operativos conjuntos dirigidos contra líderes criminales, así como extradiciones hacia territorio estadounidense y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en México.

En el ámbito de la seguridad, subrayó que ambos gobiernos han reforzado el intercambio de información y las investigaciones coordinadas para desarticular redes delictivas y frenar el flujo de armas hacia México.

Finalmente, el embajador indicó que la cooperación entre ambas naciones también abarca acuerdos en materia hídrica y sanitaria, además de acciones conjuntas para contener el gusano barrenador del ganado y evitar impactos en el comercio fronterizo.