Embajador de México en EUA visita centros de detención del ICE

A 100 días de asumir la titularidad de la Embajada de México en Estados Unidos, el embajador Roberto Lazzeri reafirmó que la protección de la comunidad mexicana es la máxima prioridad de su gestión, destacando una serie de visitas directas a centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para verificar las condiciones de los connacionales bajo custodia.

Cumpliendo con la instrucción presidencial, Lazzeri entabló un diálogo directo con autoridades del ICE a nivel federal, así como en las sedes de Dallas, Houston y Atlanta. Como parte de esta agenda, inspeccionó las instalaciones de Prairieland y Montgomery, en Texas, y la Caroline Detention Facility, en Virginia.

“Escuché de primera mano a quienes están ahí: mujeres y hombres trabajadores que, en su mayoría, cruzaron sin documentos buscando una vida mejor para sus familias. Esa es, para mí, la tragedia más grande: familias separadas y futuros interrumpidos”, expresó el diplomático a través de sus redes sociales.

Acompañamiento en el retorno

El embajador enfatizó que la representación diplomática trabaja de manera coordinada para acompañar a quienes deben regresar al país mediante el programa México te Abraza, iniciativa diseñada para garantizar que el retorno represente un nuevo comienzo con un trato digno e integral.

Balance de 100 días de gestión

Al hacer un recuento de sus primeros tres meses al frente de la embajada, Lazzeri detalló un informe de actividades que incluye:

Reuniones de alto nivel con la Casa Blanca y representantes de 15 agencias federales.

Encuentros de trabajo con 21 legisladores del Congreso estadounidense.

Visitas de supervisión a 24 centros de procesamiento y recorridos por cinco estados de la Unión Americana.

Promoción de inversiones en el marco del Plan México.

El diplomático reiteró la postura vertida durante su comparecencia de ratificación ante el Congreso de la Unión, señalando que “la relación entre México y Estados Unidos nunca está terminada; es un trabajo constante, de todos los días, por su profundidad humana, económica e histórica”.

Asimismo, aseguró que mantendrá una línea de trabajo basada en el rigor técnico, el pragmatismo y el respeto a la soberanía de ambas naciones para consolidar acuerdos en seguridad, migración y desarrollo económico bilateral.