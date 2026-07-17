Embajador de México en EUA se reúne con el director del ICE

La delegación mexicana puso sobre la mesa la urgente necesidad de esclarecer los casos de connacionales que han perdido la vida bajo custodia de la agencia

En una intensa gira de trabajo orientada a robustecer la protección de la comunidad migrante, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, y la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter Riebeling, sostuvieron esta semana una serie de reuniones clave con altas autoridades federales, legisladores de ambos partidos y organizaciones civiles en la capital estadounidense.

Exigen esclarecer fallecimientos de migrantes

El punto central de la agenda ocurrió este jueves, cuando los funcionarios mexicanos se reunieron con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Venturella, y el subdirector de la agencia, Charles Wall.

Durante el encuentro, la delegación mexicana puso sobre la mesa la urgente necesidad de esclarecer los casos de connacionales que han perdido la vida bajo custodia de la agencia o durante operativos migratorios. De manera particular, se abordó el reciente fallecimiento del señor Lorenzo Salgado en Houston, Texas.