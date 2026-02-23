Embajador de EUA Ronald Johnson reconoce al Gobierno de México

El diplomático destacó el profesionalismo, la coordinación y la determinación mostrados por las autoridades mexicanas durante el despliegue operativo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció públicamente al Gobierno mexicano y a sus fuerzas de seguridad por la operación que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un mensaje oficial difundido por la Embajada estadounidense, el diplomático destacó el profesionalismo, la coordinación y la determinación mostrados por las autoridades mexicanas durante el despliegue operativo, el cual fue catalogado como una acción de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado.

Reconocimiento al trabajo de las fuerzas de seguridad

En su posicionamiento, Johnson subrayó que los elementos de seguridad mexicanos enfrentan riesgos constantes en el combate a organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. Señaló que la acción reciente refleja el compromiso del Estado mexicano para enfrentar estructuras delictivas consideradas como una amenaza regional.

El embajador también expresó solidaridad con los integrantes de las corporaciones de seguridad, al reconocer que este tipo de operativos implican un alto grado de exposición y responsabilidad para quienes participan en ellos.

Cooperación bilateral en materia de seguridad

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Johnson afirmó que ambos países mantienen una coordinación estrecha en temas de inteligencia, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza.

De acuerdo con lo señalado, la colaboración entre ambas naciones ha permitido el intercambio de información estratégica para ubicar objetivos prioritarios y enfrentar delitos transnacionales, particularmente el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.

El diplomático enfatizó que las organizaciones criminales que generan violencia y distribuyen sustancias ilícitas representan un desafío compartido, por lo que la cooperación internacional resulta clave para debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Contexto y repercusiones

La muerte de “El Mencho” generó una serie de reacciones en distintos puntos del país, incluyendo reportes de hechos violentos y operativos de seguridad reforzados en diversas entidades.

Ante este escenario, autoridades mexicanas desplegaron acciones preventivas para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

El pronunciamiento del embajador se da en medio de este contexto, en el que ambos gobiernos han reiterado su compromiso de mantener acciones coordinadas contra el crimen organizado y fortalecer los mecanismos de colaboración en materia de seguridad.

Mensaje de respaldo y continuidad

Ronald Johnson concluyó su mensaje reiterando que Estados Unidos continuará trabajando de manera conjunta con México para enfrentar amenazas comunes. Señaló que la cooperación en seguridad no solo responde a intereses estratégicos, sino también a la necesidad de proteger a las comunidades de ambos países.

El reconocimiento diplomático marca un posicionamiento oficial que refuerza la narrativa de colaboración binacional en la lucha contra el narcotráfico y la violencia organizada, en un escenario que sigue evolucionando.