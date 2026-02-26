Embajador de EUA reconoce a México por decomiso millonario

El embajador Ronald Johnson destacó el aseguramiento de casi dos toneladas de metanfetamina y fentanilo en Baja California Sur

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció a autoridades mexicanas por un operativo contra el narcotráfico realizado en Baja California Sur, donde fueron aseguradas casi dos toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo.

A través de redes sociales, el diplomático destacó la labor de la Secretaría de Marina y del Gabinete de Seguridad federal, al señalar que el decomiso representa una pérdida estimada de 594 millones de pesos para los grupos criminales.

Reconozco a @SEMAR_mx y a @GabSeguridadMX por este gran golpe contra el narcotráfico. Entre lo asegurado se encuentran casi dos toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo, lo que representa una pérdida estimada de 594 millones de pesos para los criminales y evita que… https://t.co/wUZXUDsAHU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 25, 2026

Además, indicó que la acción evitó que aproximadamente 79 millones de dosis de droga llegaran a las calles.

Johnson subrayó que la cooperación bilateral en materia de seguridad está generando resultados, al mencionar que las acciones se desarrollan bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.