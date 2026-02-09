Embajador de EUA celebra captura del Flaco y otras 29 personas

Ronald Johnson reconoció la detención de 30 presuntos criminales en Querétaro, incluido Diego “N”, alias el Flaco, señalado como líder de Los Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de 30 presuntos integrantes de un grupo criminal en Querétaro, entre ellos Diego “N”, alias el Flaco, señalado como líder de la organización Los Salazar.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Johnson afirmó que esta acción refleja que la cooperación bilateral en materia de seguridad está dando resultados concretos.

“Reconozco al Gobierno de México y al Gabinete de Seguridad por estas detenciones. Bajo el liderazgo de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas”, expresó.

Reconozco al @GobiernoMX y al @GabSeguridadMX por estas detenciones. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, la cooperación estrecha y el intercambio de información están dando resultados concretos contra el tráfico de drogas y armas. Cada… https://t.co/4Od7mh5qb7 pic.twitter.com/y7znQqzsQk — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 7, 2026

El diplomático agregó que cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia fortalecen la seguridad de las comunidades en ambos países.

“La justicia prevalecerá”, escribió en su cuenta de X.

Operativo tras cuatro meses de investigación

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Diego “N” en Querétaro, como resultado de un operativo realizado tras cuatro meses de labores de inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, el detenido es acusado de coordinar la venta y distribución de droga hacia la capital del estado, además de estar vinculado con tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y reclutamiento para la organización criminal.

García Harfuch señaló que el grupo del Flaco está asociado al Cártel de Sinaloa, organización que fue declarada terrorista por Estados Unidos el año pasado y que permanece bajo el escrutinio de autoridades de ambos países.

En el mismo operativo fueron detenidas otras 29 personas presuntamente integrantes de la misma facción delictiva.