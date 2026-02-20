Embajador de EUA advierte urgencia tras caso en Puebla

Siete menores se intoxicaron en Huauchinango tras consumir alimentos en la calle; una niña dio positivo a fentanilo y el caso ya es investigado por autoridades

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que el presunto envenenamiento de siete menores con fentanilo en Puebla evidencia la necesidad de desmantelar redes criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. El posicionamiento se dio luego de que autoridades estatales confirmaran la intoxicación de niños en el municipio de Huauchinango.

El miércoles, el gobierno poblano informó que siete menores, de entre dos y 11 años, resultaron intoxicados tras consumir tamales vendidos en la vía pública. Una niña de 10 años dio positivo a fentanilo, mientras que el resto permanece bajo observación médica.

¿Qué dijo Ronald Johnson sobre el caso?

A través de su cuenta en X, Ronald Johnson afirmó que el fentanilo no distingue nacionalidades ni edades, al referirse a la afectación de menores en este incidente.

"El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso".

El diplomático agregó que el caso refuerza la urgencia de combatir las redes que distribuyen esta droga sintética y expresó que resulta alentador que los menores se encuentren en proceso de recuperación.

"Refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo".

Presión bilateral por el tráfico de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos ha insistido en que México refuerce acciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas, en particular el fentanilo, sustancia que se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis en territorio estadounidense.

Entre las medidas implementadas por la administración estadounidense se encuentran aranceles a productos mexicanos y llamados a reforzar la vigilancia en la frontera con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional.

Por su parte, autoridades mexicanas han informado sobre desmantelamientos de laboratorios clandestinos y el arresto de personas vinculadas al tráfico de estas sustancias, algunas de las cuales han sido trasladadas a EUA para enfrentar cargos.

¿Qué ocurrió en Huauchinango, Puebla?

De acuerdo con el gobierno estatal, el sábado 14 de febrero los menores consumieron alimentos adquiridos en la vía pública en Huauchinango. La Fiscalía continúa investigando para determinar si los tamales fueron la causa directa de la intoxicación.

Las autoridades señalaron que todos los niños se encuentran en buen estado de salud y bajo seguimiento médico. El caso permanece abierto mientras se realizan análisis periciales.

Antecedentes de intoxicaciones en escuelas

En los últimos años se han registrado episodios de intoxicación de menores en distintos puntos del país. A finales de 2022 se reportaron casos en escuelas de Chiapas, donde padres denunciaron presunta presencia de cocaína diluida en agua.

En 2023 también se documentaron ingestiones masivas de pastillas tranquilizantes en planteles de Ciudad de México y Monterrey, vinculadas a retos difundidos en redes sociales. Las autoridades federales y estatales han señalado la necesidad de reforzar acciones preventivas ante estos incidentes.