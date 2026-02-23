Embajadas emiten alertas a ciudadanos tras violencia en Jalisco

Los mensajes recomiendan reducir movilidad, evitar áreas de riesgo y mantenerse atentos a comunicados oficiales mientras continúan los operativos de seguridad

Embajadas de EUA, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en México tras los bloqueos y hechos violentos registrados en varios estados, luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las representaciones diplomáticas recomendaron evitar desplazamientos, permanecer en lugares seguros y seguir estrictamente las indicaciones de autoridades locales ante los disturbios, incendios y enfrentamientos reportados en distintas regiones del país.

¿Qué estados están bajo advertencia internacional?

La Embajada de EUA pidió a sus ciudadanos resguardarse en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

También ordenó a su personal diplomático en Tijuana, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo permanecer en casa. Advirtió sobre afectaciones a vuelos y suspensión de servicios de transporte en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco.

Suspensión de vuelos y confinamientos en Puerto Vallarta

El gobierno de Canadá se declaró “profundamente alarmado” por los enfrentamientos armados y bloqueos en Jalisco. Recomendó evitar salir a las calles, especialmente en Puerto Vallarta, donde se emitieron órdenes de confinamiento.

Aerolíneas como Air Canada suspendieron vuelos hacia ese destino ante el contexto de violencia y cierres viales.

Por su parte, la Cancillería de Argentina recomendó evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y postergar desplazamientos “no imprescindibles”.

Recomendaciones de países europeos ante bloqueos

Las embajadas de Alemania y Francia instaron a sus ciudadanos a permanecer en lugares seguros, evitar multitudes y seguir estrictamente las indicaciones de autoridades locales frente a disturbios y bloqueos.

Polonia recomendó a sus ciudadanos en Jalisco y estados vecinos mantenerse atentos a la información oficial y cumplir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades mexicanas.

El gobierno de Rusia pidió posponer viajes a Jalisco y limitar desplazamientos dentro del estado, mientras que Ucrania llamó a mantener la calma y acatar las recomendaciones oficiales.

Violencia en al menos una decena de estados

Las alertas diplomáticas se emiten tras la ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos registrados en al menos una decena de estados, luego del operativo en el que murió el líder del CJNG.

Oseguera Cervantes fue abatido por fuerzas militares en Tapalpa, ubicado a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y de EUA, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

La serie de advertencias refleja el impacto internacional de los hechos recientes y las medidas adoptadas por distintos gobiernos para proteger a sus ciudadanos ante el contexto de seguridad en diversas regiones del país.