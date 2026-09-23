Embajada de EUA advierte riesgos por el huracán 'Polo'

El aviso exhortó a seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y consultar las actualizaciones emitidas por los organismos meteorológicos oficiales

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos ante los posibles efectos del huracán Polo, que alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano.

El aviso señala que las bandas del ciclón podrían provocar lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos de tierra y condiciones marítimas peligrosas, aun cuando el centro del fenómeno permanezca alejado del territorio continental.

“Se espera que el huracán Polo, una tormenta de categoría 5, provoque fuertes lluvias y condiciones marítimas peligrosas”, indicó la Embajada.

La representación diplomática advirtió que los efectos podrían extenderse a diferentes puntos del litoral del Pacífico y que el sistema podría acercarse al extremo sur de la península de Baja California durante el fin de semana.

🌀 Hurricane Polo Alert



Hurricane Polo, a Category 5 storm, is expected to bring heavy rainfall and dangerous ocean conditions along Mexico’s Pacific Coast and could approach the southern tip of the Baja Peninsula this weekend.



⚠️ U.S. citizens in affected areas should:

🌧️ Be… pic.twitter.com/OG03cMvsQN — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 22, 2026 Embajada pide evitar playas y zonas marítimas peligrosas Entre sus principales recomendaciones, la Embajada solicitó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las áreas afectadas mantenerse atentos ante posibles inundaciones y deslaves, especialmente en comunidades costeras, terrenos montañosos y sitios cercanos a ríos o arroyos. También pidió evitar las playas y no ingresar al mar mientras permanezcan las condiciones adversas, debido al riesgo que representan el oleaje elevado, las corrientes de retorno y las olas repentinas asociadas con el huracán. “Evitar las playas y zonas con condiciones marítimas peligrosas”, recomendó la representación estadounidense. La advertencia resulta relevante incluso para zonas alejadas del centro del ciclón, ya que sus efectos pueden generar un comportamiento irregular del mar y condiciones peligrosas para bañistas, pescadores y embarcaciones menores. Advierten sobre posibles afectaciones en vuelos y carreteras La Embajada recomendó consultar directamente con las aerolíneas antes de acudir a los aeropuertos, ante la posibilidad de que el clima provoque retrasos, modificaciones de itinerarios o cancelaciones. Asimismo, pidió verificar las condiciones de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, particularmente en zonas donde las lluvias puedan ocasionar inundaciones, derrumbes o interrupciones en las vías de comunicación. El aviso exhortó a seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y consultar las actualizaciones emitidas por los organismos meteorológicos oficiales, debido a que la trayectoria y la intensidad de Polo podrían modificarse. Piden tener listo un plan para buscar refugio La representación diplomática llamó a sus ciudadanos a contar con suministros básicos, documentos personales, medicamentos y rutas de salida ante cualquier emergencia. También recomendó estar preparados para buscar refugio si las autoridades locales así lo determinan. “Seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar las actualizaciones meteorológicas oficiales”, agregó la Embajada. Al momento de difundirse la alerta, Polo registraba vientos sostenidos cercanos a los 260 kilómetros por hora. Aunque los pronósticos mantenían el centro del huracán mar adentro, sus bandas nubosas representaban una amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves en estados del occidente y sur de México. Hasta ahora, el aviso tiene carácter preventivo y no representa una prohibición general para viajar ni una orden de evacuación. Sin embargo, la Embajada señaló que podría emitir nuevas orientaciones, especialmente para Baja California Sur y Baja California, conforme evolucione el ciclón durante los próximos días.