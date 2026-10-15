Elogia Trump la voz de Sheinbaum durante mitin en Arizona

Durante un mitin el presidente de Estados Unidos recordó la conversación con la mandataria mexicana sobre el nombre del golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene “la voz más hermosa”, al recordar una conversación que sostuvo con la mandataria mexicana sobre el cambio de nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

Durante un mitin realizado este miércoles en Arizona, como parte de su discurso rumbo a las elecciones intermedias, Trump también afirmó que Sheinbaum le agrada y la describió como una mujer elegante.

“Realmente me agrada. Una mujer elegante, con una voz hermosa. Siempre digo que tiene la voz más hermosa”, expresó el mandatario estadounidense.

Durante su intervención, Trump relató que suele elogiar la voz de la presidenta mexicana cuando ambos conversan.

“Señora presidenta, si me permite, tiene la voz más hermosa”, comentó al recordar lo que le dice a Sheinbaum durante sus conversaciones.

Trump agregó que espera que sus comentarios no sean considerados ofensivos. Según explicó, actualmente este tipo de elogios pueden interpretarse como un insulto y afectar una carrera política.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras recordaba el diálogo con Sheinbaum sobre la propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América.