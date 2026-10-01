Electricistas decapitan estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

Los manifestantes tiraron de la estructura de bronce hasta lograr cercenar la cabeza del cuerpo de la escultura con la placa conmemorativa a su mandato

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) protestaron este miércoles contra el expresidente Felipe Calderón durante su participación en el Foro América Libre y, posteriormente, se trasladaron al Centro Cultural Los Pinos para decapitar una estatua del exmandatario.

La jornada de protestas comenzó a las afueras de un hotel sobre Paseo de la Reforma, donde Calderón Hinojosa reapareció en la vida pública capitalina para dictar una conferencia.

En un intento por sabotear el evento, los manifestantes cercaron el inmueble para lanzar huevos y jitomates hacia la fachada, mientras el político panista permanecía en el interior.

Tras concluir el acto en Reforma, los inconformes anunciaron su siguiente acción: "Ahora vamos a ir a acabar con la estatua de Calderón en Los Pinos".

Así quedó la cabeza del ex presidente Felipe Calderón despues de que integrantes del SME lo decapitaron con su misma placa conmemorativa. También lo miaron, pero esas imágenes se las paso después. pic.twitter.com/XaC6cfVcgR — (Kizmar) (@antonioaranda_) September 30, 2026 Minutos después, la marcha arribó a la antigua Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí arremetieron contra la estatua del expresidente, la cual ya se encontraba en el suelo tras haber sido derribada por la caída de un árbol durante una tormenta en julio de 2025. Los manifestantes tiraron de la estructura de bronce hasta lograr cercenar la cabeza del cuerpo de la escultura con la placa donde viene el nombre del exmandatario y el periodo en el que gobernó. ¿Por qué el SME repudia a Calderón? El descontento del SME se remonta al 11 de octubre de 2009, fecha en que el gobierno del panista decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), liquidando la empresa y dejando sin empleo a miles de trabajadores agremiados a dicha organización sindical.